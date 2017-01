Spectacle-hommage à la poète Anne Hébert

(Sutton) Anne Hébert est surtout connue pour son oeuvre romanesque. Pourtant, elle se définissait d'abord comme une poète. Et c'est cet aspect que Lysanne Gallant et Anne Dansereau ont choisi de mettre au coeur de Anne Hébert: une vie en poésie , le spectacle littéraire qu'elles viendront présenter à la salle Alec & Gérard Pelletier de Sutton samedi.

«Ça nous paraissait incontournable de mettre sa poésie à l'avant-plan du spectacle parce que c'est là qu'elle se révèle le plus», soulignent les deux comédiennes.

L'hommage littéraire est né l'an dernier, dans la foulée du centenaire de la naissance d'Anne Hébert. Il a notamment été présenté et chaudement applaudi aux Correspondances d'Eastman ainsi qu'à la Bibliothèque Anne-Hébert, à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, le village natal de l'auteure de Kamouraska.

Bien que dépouillé de tout artifice pour se concentrer sur l'essence même de l'écrivaine, de son oeuvre et, surtout, de ses mots, le spectacle n'en a pas moins demandé beaucoup de travail en amont. «Quand on entre dans son univers, on se rend vite compte que c'est une femme qui a énormément écrit : des romans, oui, mais aussi de la poésie, des nouvelles, du théâtre, du cinéma... Elle a même écrit une réflexion fort intéressante sur l'acte même d'écrire», fait constater Lysanne Gallant, en admettant qu'elle ne connaissait elle-même pas beaucoup la prolifique auteure avant de se lancer dans le projet.

«Anne Hébert, c'est aussi une femme en avance sur son temps, d'une profonde authenticité et d'une grande intelligence intellectuelle et émotive, reprend Anne Dansereau. Ses textes sont très denses. On a effectué un gros travail de décodage pour que le public puisse les recevoir dans toutes leurs dimensions sans avoir à se demander ce qu'elle voulait dire.»

Un voyage inédit

C'est donc ni plus ni moins qu'un voyage inédit dans la vie et l'oeuvre d'Anne Hébert que Lysanne Gallant et Anne Dansereau proposent au public avec Anne Hébert: une vie en poésie. Durant une heure et quart, les deux femmes de lettres navigueront entre le récit biographique et le partage d'une quinzaine de poèmes tirés des cinq recueils de la lauréate de nombreux prix et reconnaissances, des extraits de son théâtre et de ses romans, des réflexions ainsi que des extraits de témoignages et d'entrevues qu'elle a livrés au cours de sa carrière. Le public aura même droit à quelques inédits, dénichés lors des recherches au Centre Anne-Hébert de l'Université de Sherbrooke, où se trouvent près de 6000 documents relatifs à l'auteure des Fous de Bassan, dont l'intégralité de ses oeuvres.

Le tout sera accompagné visuellement par des diapositives et musicalement par le piano d'Ariane DesLions. «La musique vient faire le pont entre tout ça, il vient apaiser après un texte trop chargé en émotions», glisse Anne Dansereau.

«Et si à la sortie les gens ont envie de découvrir ou redécouvrir cette grande dame, on pourra se dire mission accomplie», conclut Lysanne Gallant.

Anne Hébert : une vie en poésie est une création des Productions Traces et Souvenances, en collaboration avec l'Association des auteures et auteurs de l'Estrie.