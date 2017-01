Concours Belle et Bum: Olivier Chagnon franchit une étape

(Granby) Olivier Chagnon fait partie des 30 candidats retenus pour le premier tour du concours À ta façon, organisé par Belle et Bum . S'il parvient à se hisser parmi les dix finalistes, il court la chance de chanter avec l'orchestre maison de l'émission et de remporter une bourse de 1500 $.

Le Granbyen ne s'est toutefois pas embarqué seul dans cette aventure: il s'est inscrit en formule trio avec ses acolytes de l'ensemble Les Vocalistes, Mélyssa Lemieux et Malorie Gendrau, avec qui il a notamment collaboré à l'album de Jean-Gilles Gadoury. Philippe Larocque, professeur à son école de chant, les accompagne à la guitare. «Seul, je n'aurais pas participé, admet Olivier. Et puis de toute façon, on était ensemble quand on a vu passer l'annonce pour le concours et ça cadrait super bien avec notre objectif de 2017 de faire plus de trucs en trio.»

Pour la vidéo d'inscription, Olivier, Mélyssa et Malorie ont choisi d'interpréter Tout le monde en même temps, de Louis-Jean Cormier. «Le concours proposait quelques titres, et on aimait beaucoup celle-là. La chanson originale, mais aussi la perspective intéressante qu'elle nous offrait. Elle était le fun à exploiter au niveau des harmonies vocales. On l'a ralentie et épurée musicalement pour se concentrer vraiment sur le texte», explique Olivier.

Le trio s'est réuni une seule fois, a enregistré et a envoyé le tout trois jours avant la date limite - samedi dernier. Il a appris cette journée-là qu'il faisait partie des 30 prestations retenues pour être soumises au vote du public. On peut voter pour Olivier et son trio Les Vocalistes chaque jour jusqu'au 9 février en se rendant sur le site Internet de Belle et Bum (belleetbum.telequebec.tv/concours).

Les 10 vidéos ayant récolté le plus de votes passeront au deuxième tour. Les noms seront dévoilés le 11 février. À ce stade, le vote du public comptera pour 40 % du résultat final et celui du jury, pour 60 %.

Le gagnant sera invité à interpréter sa chanson avec l'orchestre maison de Belle et Bum lors de l'émission diffusée le 25 mars. Il recevra également une bourse de 1500 $ offerte par Belle Gueule.