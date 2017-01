Samuele: un album pour le 7 avril

La Voix de l'Est

Son disque, enregistré en juin et financé grâce à la plateforme IndieGogo, sera disponible en magasin et en ligne à compter du 7 avril. L'auteure-compositrice-interprète y propose « une poésie intime et engagée posée sur un folk-rock à forte ascendance blues ».

Samuele se produit de façon indépendante depuis 2002 et s'est illustrée à plusieurs occasions, notamment aux Francouvertes et à Ma première place des arts avant d'être sacrée lauréate au FICG.