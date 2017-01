Les arts en bref

Marie-Ève Lambert

La Voix de l'Est La Voix de l'Est Un duo fort surprenant sera réuni sur scène cet été au Théâtre La Marjolaine d'Eastman. Mario Jean et Marc-André Coallier se donneront la réplique dans la pièce Je vous écoute, une comédie du Français Bénabar.

L'humoriste s'est chargé de l'adaptation québécoise, tandis que Bernard Fortin assurera la mise en scène. Un comédien et une comédienne se joindront également à l'aventure. Je vous écoute réunit sur scène un psy, un époux en mal d'amour et une mystérieuse femme dans le trio classique du mari, de la femme et de l'amant. La pièce sera présentée du mercredi au samedi, de juillet à septembre. Les billets sont déjà en vente au www.lamarjolaine.ca.

Un gala humoristique comme activité de financement

Le Centre de formation professionnelle et d'éducation des adultes de Cowansville organisera un premier gala d'humour en guise d'activité de financement. Le spectacle-bénéfice se tiendra le samedi 15 avril prochain à l'auditorium de l'école secondaire Massey-Vanier. Le magicien et humoriste Martin Rozon se chargera de l'animation. La première partie du gala mettra en vedette les artistes de la relève Dave Morgan et Marko Métivier, tandis que la deuxième partie sera réservée à l'humoriste imitateur Stéphane Bélanger. Les billets sont en vente au coût de 20 $ au 438-348-9787 ou au cbm.leveedefond@hotmail.com. Les fonds amassés serviront à l'organisation d'activités étudiantes ainsi qu'à la création de bourses.

L'Harmonie des saisons pour la Saint-Valentin