Les sorties de la semaine

Jérémy Demay sera en rodage de son nouveau spectacle, Vivant , les mardi 17 et mercredi 18 janvier dans le foyer Yves-Gagnon du Palace de Granby. Billets disponibles­ au www.ovation.qc.ca.

La 8 e édition du Pub de l'humour se tient ce samedi 14 janvier dès 20 h 30 au Pub du village de Granby. Yannick DeMartino sera à l'animation, et les artistes invités sont Alex Bisaillon et Julien Lacroix. Billets en vente à la porte (10 $).

En vue du retour de l'adaptation de La Mélodie du bonheur en 2017, produit par L'Espace-Voix et mis en scène par Olivier Chagnon, la production est à la recherche de chanteurs et/ou choristes de 7 à 77 ans. Les auditions auront lieu les 14 et 15 janvier. On s'informe au 450-577-1556 ou à spellerin­2013@gmail.com