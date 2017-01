Les jeunes créateurs s'exposent à Dunham

(Dunham) Ils sont jeunes, créatifs et bourrés de talent. En janvier, ils ont l'occasion de se faire voir à travers le bien nommé événement Expose-toi présenté au Centre d'art de la bibliothèque de Dunham.

La Voix de l'Est

C'est la coordonnatrice de l'endroit, Ève Sano-Gélinas, qui a eu l'idée d'organiser une exposition mettant en valeur la fibre artistique des adolescents et jeunes adultes du coin. « L'idée m'est venue en parlant avec des jeunes qui faisaient de l'art. Je trouvais qu'il n'y avait pas grand-chose pour eux. L'idée de leur offrir l'opportunité de créer et d'exposer dans un lieu public me semblait intéressante », laisse-t-elle entendre.

Pour promouvoir le projet Expose-toi, la jeune femme a lancé un appel à tous sur les médias sociaux, mais aussi par bouche-à-oreille. Finalement, une dizaine de jeunes de 10 à 26 ans ont été recrutés, à Dunham et dans les environs : Mélissande Lauzon, Véronique Hamel, Éloïse St-Amant, David Nadeau, Jean-Loup Roy, Anaïs Mathieu Desharnais, Marilou Prud'homme, Mia Sasseville, Juliette Viard, Aiden Geoffroy et Laurence G, entre autres.

À partir des deux grands thèmes suggérés - Rage de vivre et Paysage intérieur -, ceux-ci ont pu laisser libre cours à leur imagination et donner naissance à des oeuvres parfois sages, parfois éclatées, parfois abstraites, parfois réalistes, mais rarement banales.

Pour la quarantaine de pièces produites pour Expose-toi, les participants ont choisi de s'exprimer à travers la peinture, le dessin, la photographie et même le mobile.

« C'est puissant comme exposition et ça suscite beaucoup d'émotion. On sent une énergie brute dans ces oeuvres », raconte Mme Sano-Gélinas, ravie de la participation des jeunes à cette première exposition du genre à Dunham. « J'ai hâte de voir la réponse du public. C'est un projet tripant qui pourrait revenir l'an prochain. »

Étonnants portraits

Sur place, les visiteurs pourront également jeter un oeil à 24 portraits croqués par les élèves de 10 à 12 ans de la photographe professionnelle Arianne Clément. Malgré leur jeune âge, avec pour seul outil un appareil-photo automatique et dans un temps limité, ces artistes en herbe ont produit des clichés en noir et blanc d'une qualité étonnante.

En mettant sur pied Expose-toi, Ève Sano-Gélinas voulait également provoquer une rencontre entre des artistes établis, de jeunes créateurs professionnels et des ados talentueux. Les mettre en contact pour que des liens se tissent. Tout ce beau monde se croisera donc ce samedi, 14 janvier à 14 h, lors du vernissage public au Centre d'art de la bibliothèque de Dunham.

L'exposition s'y tiendra jusqu'au 28 janvier.