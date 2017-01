Réconcilier les humains et la nature

« La réconciliation est un thème actuel. On en a besoin socialement... Présentement, les gens ont besoin de changement et sont inquiets. J'offre des pistes de solution en partant de soi-même. Je veux que le visiteur se fasse sa propre image de la réconciliation. »

C'est la première fois que l'artiste expose à Granby. Mais elle connaissait déjà Boréart et se dit ravie d'y accrocher ses toiles. Dans cette ancienne chapelle, son oeuvre trouve sa place.

« C'est facile d'exposer dans cette salle ; il y a déjà une présence. Et ça rappelle un peu mon travail avec ses arches et son esprit de recueillement. C'est un lieu qui favorise la contemplation et le voyage vers soi », affirme-t-elle.

Et parce que ses tableaux à l'acrylique regorgent de multiples détails, elle se réjouit de pouvoir occuper toute la salle, permettant ainsi à ses oeuvres de profiter de l'espace pour mieux se déployer.

Le public pourra découvrir 20 grandes toiles et trois installations puisées dans quatre projets artistiques réalisés par Mme Bilodeau entre 2002 et 2017. Des morceaux choisis qui véhiculent parfaitement le message de l'artiste sherbrookoise.

En fait, ce que Johanne Bilodeau présente dans Réconciliations, ce sont des « paysages humanisés ». « Des espaces aménagés pour que l'être humain soit en harmonie avec son environnement. Mes toiles sont toujours liées à la nature et à notre nature. »

Le fil conducteur est le même, mais le style, lui, a évolué, fait-elle remarquer. « Les visiteurs vont s'en rendre compte. Mes toiles de 2016 sont plus éclatées, on y sent plus d'assurance. »

L'exposition Réconciliations est présentée jusqu'au 5 février. Le vernissage­ aura lieu dimanche 15 janvier de 13 h à 16 h en présence­ de l'artiste.