Le C2MI primé par Startup Canada

Les lauréats nationaux seront connus lors d'une grande finale tenue le 19 octobre prochain à Ottawa.

« Nous sommes fiers que notre travail soit reconnu de la sorte, nous soutenons non seulement l'innovation canadienne, mais les Innovateurs canadiens qui sont à la base des succès de notre pays », a déclaré dans un communiqué le PDG du C2MI, Normand Bourbonnais.

Le prix Entrepreneur Emprunts est attribué aux établissements universitaires, aux organismes gouvernementaux ou à une entreprise à but non lucratif qui se démarquent par leur leadership, leur sens de l'innovation et leur impact.

Lancé en 2009, le C2MI est le plus important centre de recherche et développement de systèmes électroniques au Canada. L'Université de Sherbrooke, IBM et Teledyne DALSA figurent parmi ses principaux partenaires.