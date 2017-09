Au Diable Vert couronnée aux World Travel Awards

La Voix de l'Est

Les gagnants des World Travel Awards sont déterminés au terme d'un processus combinant l'avis d'experts de l'industrie du tourisme­ et le vote du public.

Seule représentante québécoise en lice dans sa catégorie, la station a devancé le West Coast Wilderness­ Lodge, le Tweedsmuir Park Lodge, le Sonora Resort, le Nimmo Bay, le Great Bear Lodge, le Eagle Nook Resort et Clayoquot­ Wilderness Resort, qui l'avait emporté en 2016.

« C'est vraiment super. Les gagnants des deux dernières années ont (fait l'objet) d'articles dans le Tourism Express », a souligné Jeremy Fontana, copropriétaire d'Au Diable Vert, en entrevue avec La Voix de l'Est.

« C'est l'hôtel le plus cher dans le nord de l'Amérique, ce fameux Clayoquot Wilderness Resort. (...) Ils ont une offre similaire à la nôtre. Donc c'est très intéressant d'être capable de gagner contre eux. »

Des efforts payants

Les services d'Au Diable Vert comprennent notamment des sites de camping en pleine nature ainsi que de l'hébergement en refuge. La station propose également des kilomètres de sentiers et de nombreuses­ activités en montagne.

L'établissement a annoncé plusieurs nouveautés au cours des dernières années, dont VéloVolant, une randonnée aérienne à pédales qui entraîne les usagers jusqu'à 30 mètres de hauteur.

Les efforts déployés par la direction se sont donc avérés payants. « Nous avons travaillé fort pour avoir des nouveautés et agrandir, mais sans avoir de plaintes venant des clients originaux. Il fallait garder le même esprit, garder l'ambiance paisible et conserver la même distance entre les clients », a indiqué M. Fontana.

Ce dernier indique s'il souhaite avant tout fidéliser sa clientèle, plutôt qu'en attirer une nouvelle.

« Nous sommes presque toujours pleins déjà, chaque fin de semaine, chaque période de vacances. (...) C'est toujours une bonne chose d'être connus par plus de gens. Mais nous sommes aussi contents - et peut-être même plus - de revoir les mêmes visages au fil des années. »

Cérémonie annulée

Notons que les gagnants des World Travel Awards pour l'Amérique du Nord et les Caraïbes devaient être dévoilés lors d'une cérémonie tenue samedi soir dans un complexe des îles Turks-et-Caicos­. Les ravages de l'ouragan Irma dans la région ont toutefois forcé l'annulation de l'événement. Les lauréats ont plutôt été annoncés­ sur le Web.

« Les gens des World Travel Awards nous ont dit qu'ils n'ont aucune idée d'où se trouvent les trophées présentement. C'est dommage, mais en même temps, c'est un vrai désastre. Tu ne peux être trop déçu de rater tes vacances dans ces conditions... », a relativisé Jeremy Fontana.

Ce dernier annonce par ailleurs que la station Au Diable Vert figure parmi les finalistes des prix de l'Associatation de l'industrie touristique du Canada, dans la catégorie aventure­/plein air.