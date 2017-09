Le portail Granby Profitez! élargit sa portée

Lancée en octobre 2012 par l'organisme paramunicipal Granby Industriel, la plateforme était originalement réservée aux entreprises et aux chercheurs d'emploi oeuvrant dans le domaine manufacturier. Cinq ans plus tard, des améliorations s'imposaient d'elles-mêmes.

« Tous les commerces, tous les différents propriétaires d'entreprises nous appelaient pour afficher. Depuis cinq ans, on leur disait "non, c'est réservé aux industries." Ça rebondissait même sur le bureau du maire. (...) On était en train de rater une opportunité », a raconté Patrick St-Laurent, directeur général de Granby Industriel, lors d'une conférence de presse tenue jeudi après-midi au Centre d'innovation et de technologies industrielles de Granby (CITIG).

Dans l'optique d'améliorer son portail web où on peut annoncer gratuitement, Granby Industriel a trouvé un partenaire naturel en Commerce Tourisme Granby_région. « On sentait depuis longtemps, dans nos expériences avec les commerçants et les restaurateurs, le besoin d'avoir une plateforme pour combler les postes vacants. C'est préoccupant. On a des restaurateurs qui se retrouvent aujourd'hui dans les cuisines parce qu'ils n'ont pas trouvé de chef. On a des commerçants qui ont baissé le nombre d'heures ouverture par manque d'employés », a souligné le directeur général de l'organisme, Sylvain Gervais.

« À Granby, on parle de 1990 commerces de gros, de détail et de services. (...) Juste au détail, on parle de 842 commerces. C'est 10 000 emplois. C'est beaucoup. Et il y a beaucoup de besoins à combler là-dessus. »

Présent lors de la conférence de presse en compagnie des conseillers Robert Vincent et Julie Bourdon, le maire de Granby, Pascal Bonin s'est réjoui de la création d'un « guichet unique, réel et virtuel » pour la recherche d'emploi.

« Le marché de l'emploi change. Le taux de chômage est bas, etc. Ça veut dire aussi que les instances, particulièrement dans le cas de Granby Industriel, doivent s'améliorer et offrir des produits au goût du jour », a mentionné le maire Bonin, qui siège également en tant qu'observateur sur le conseil d'administration de l'organisme paramunicipal.

42 500 CV transmis

Depuis sa création en 2012, le portail web Granby Profitez ! a publié 3500 offres d'emplois et permis de transmettre pas moins de 42 500 curriculums vitae.

« Aujourd'hui, c'est devenu un incontournable. Même les intervenants économiques - dont Emploi Québec, SERY, le CAE et les cégeps - ne cessent de commenter positivement notre outil, et de le recommander à leurs étudiants et leurs chercheurs d'emplois », a affirmé Patrick St-Laurent.

Parmi les quelque 310 000 utilisateurs ayant ouvert au moins une session, 49 % proviennent de Granby et 14,14 % de Montréal. Les régions de Sherbrooke, Québec et Saint-Jean-sur-Richelieu sont également représentées.

Le contenu du portail comprend également les formations données à Granby (onglet « J'y étudie ») et les différents services offerts à la population (onglet « J'y vis »).

On y trouve également les témoignages de différents intervenants. « Quand des gens nous interpellent, on les envoie là et on leur dit "écoutez les gens de Granby parler d'eux-mêmes". C'est ça qui est vraiment intéressant », a fait valoir M. St-Laurent.