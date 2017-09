Une quincaillerie sous la bannière BMR à Granby

(Granby) Nouvelle bannière et nouveau propriétaire pour la quincaillerie Home Hardware Surplus Malouin de la rue Saint-Jude Sud à Granby. La Coop des Montérégiennes s'en est portée acquéreur et opérera l'endroit sous la bannière BMR, a appris La Voix de l'Est.

Les couleurs de BMR devraient remplacer celles de Home Hardware dès le début de la semaine prochaine. De façon exceptionnelle, le commerce sera fermé lundi dans le cadre de cette transaction.

La Coop des Montérégiennes est déjà présente à Granby, avec la quincaillerie Unimat de la rue Sainte-Thérèse, qui dessert une importante clientèle agricole, acéricole et horticole. Détail : l'endroit ne fermera cependant pas ses portes à court terme. Les activités seront transférées « graduellement » à la nouvelle adresse, a précisé le directeur général de la Coop, Christian Massé.

« On va conserver et même améliorer l'offre de quincaillerie et de matériaux avec la bannière BMR. Et les activités agricoles ne seront pas négligées. Au contraire. Nous aurons une meilleure offre et une plus grande visibilité », a-t-il fait valoir.

La majorité des emplois des deux commerces, soit une dizaine, sera conservée, précise M. Massé, tout en préférant taire les détails de la transaction et des investissements qui seront réalisés notamment pour revamper la façade.

démolition

La Coop des Montérégiennes a longtemps planché sur un projet qui permettrait la construction d'une quincaillerie rue Principale à Granby, mais ce projet est désormais sur la glace pour une période indéterminée. Pour l'heure, le site de la rue Saint-Jude Sud lui offre une visibilité enviable, estime Christian Massé.

Chose certaine, précise-t-il, le siège social de la Coop demeurera rue Sainte-Thérèse.

Également dans l'air depuis quelques années, la démolition de l'ancienne meunerie et de l'usine d'engrais minéraux pourrait bien se dérouler plus tard cet automne.

La Coop serait finalement sur le point de conclure une entente avec Rogers Communications, qui a une antenne sur l'ancienne meunerie. Une demande de permis de démolition a aussi été déposée à la Ville. La demande devrait être traitée par le comité de démolition le 18 septembre, à 17 h 30.

Qu'arrivera-t-il par la suite à ce vaste terrain, situé au centre-ville dans le même quadrilatère que les Aliments Ultima ? « Le conseil d'administration ne s'est pas encore penché sur l'utilisation future du terrain », souligne le DG de la Coop.

Décision d'affaires

Le propriétaire du Home Hardware­ Surplus Malouin, qui était situé rue Saint-Jude Sud depuis sept ans, François Dextradeur, affirme pour sa part que cette transaction est « une décision d'affaires ».

L'entrepreneur pourra ainsi se consacrer davantage à ses deux autres commerces, aussi sous l'égide de Home Hardware, situés à Waterloo et à Farnham, a-t-il fait valoir.