Tourisme Cantons-de-l'Est et Destination Sherbrooke considèrent que l'entente entre le gouvernement du Québec et Airbnb constitue un « pas dans la bonne direction ». Les deux organismes conviennent toutefois qu'il reste encore énormément de travail à faire avant que l'équité soit rétablie entre les hébergeurs commerciaux et les locateurs non enregistrés.