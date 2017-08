Robert Bernard sous la bannière Point S

Jocelyn Bernard, copropriétaire de Robert Bernard, assure que son entreprise est toujours en mode acquisition et que ce qui changera dans les prochains jours, c'est le marketing.

« Point S est un réseau de bannières indépendantes qui est présent dans 32 pays dans le monde avec un cumul de 3400 points de vente, explique-t-il. C'est une bannière qui a beaucoup de puissance, beaucoup de bienfaits avec les compagnies majeures avec lesquelles­ ont transige. »

Les modifications apportées aux magasins, aux entêtes de pages et tout autre aspect marketing devraient se terminer le 15 septembre avant le virage de l'automne et la vente des pneus d'hiver.

Quant au changement de nom, Jocelyn Bernard l'explique par le fait que son entreprise est plus que des pneus : les mécaniciens font de la mécanique générale et opèrent même sous la bannière du Docteur­ du pare-brise dans certaines­ succursales.

« On est encore forts au niveau des pneus, mais on est rendus très forts dans la mécanique, dit-il. On est beaucoup plus axés sur le service complet de l'automobile. »