Farnham Ale&Lager: une publicité récompensée en France

La Voix de l'Est

La publicité Un peu amère a fait jaser lorsqu'elle a été lancée en novembre dernier.

Une mariée, sa demoiselle d'honneur et le célébrant attendent l'arrivée du marié, mais celui-ci ne viendra pas. C'est à ce moment que la demoiselle d'honneur se sert une bière en fût à partir du dos de la mariée.

La publicité, réalisée par lg2, a remporté un Lion de bronze dans la catégorie Boissons alcoolisées. « Les honneurs vont à lg2, commente Jean Gadoua, directeur général de la Farnham Ale & Lager. Ça fait plusieurs années qu'on travaille avec eux et on doit être rendu à 5 ou 6 de ces Lions-là. Ce que ça nous dit, c'est qu'on a choisi la bonne firme. »

L'agence lg2, quant à elle, a ramené au Québec un Lion d'argent, trois Lions de bronze et 10 shortlists, ce qui en fait l'une des agences les plus récompensées au pays et la première au Québec, peut-on lire dans un communiqué sur leur site web.