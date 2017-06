Granby au Bourget: des rencontres fructueuses

(Granby) Granby continue d'accentuer sa présence dans le secteur aéronautique. Granby Industriel et ATLAS Aeronautik étaient de la délégation québécoise présente au Salon international de l'aéronautique et de l'espace Paris-Le Bourget cette semaine.

La Voix de l'Est

Pour Granby Industriel, il s'agissait de son deuxième passage au Salon du Bourget, a affirmé le directeur général de l'organisme, Patrick St-Laurent, en entrevue téléphonique.

Il y a deux ans, les représentants granbyens avaient un kiosque à leurs couleurs pour donner de la visibilité à Granby. Cette fois-ci, la stratégie a été différente. « Cette année, on voulait faire plus de rencontres que s'exposer. Les gens nous connaissent maintenant », a fait valoir M. St-Laurent.

Lui et le directeur dévelop­pement industriel chez Granby Industriel, Éric Tessier, ont enchaîné une trentaine de rendez-vous durant les premiers jours du Salon.

Fruits

« La majorité des rendez-vous, c'étaient avec des entreprises qui ont un potentiel d'implantation au Québec. Notre travail, c'est de présenter Granby comme étant une option intéressante. Mais c'est aussi l'occasion de rencontrer des délégués commerciaux fédéraux et des attachés commerciaux du Québec en poste à l'étranger et qu'on ne peut pas voir au Québec. On aide aussi, par la même occasion, des entreprises qui sont établies à Granby dans leurs efforts de développement de marché », note M. Tessier.

Selon lui, la participation de Granby Industriel aux différents événements au cours des dernières années donne des résultats. « Dans l'ensemble de notre travail, on met en contact des entreprises de Granby avec des entreprises étrangères. Ça a porté ses fruits dans la dernière année. Il y a eu des ententes qui ont découlé des participations qu'on a faites », affirme Éric Tessier. Celui-ci préfère cependant ne pas entrer dans les détails et laisser les entreprises effectuer leurs annonces.

Intérêt

Au Bourget, le directeur général d'ATLAS Aeronautik, Serge Audet, a aussi été « très occupé ». « Notre spécialisation au niveau des produits mécaniques complexes, comme les engrenages, suscite beaucoup d'intérêt. On avait une trentaine de rencontres de lundi à jeudi avec des entreprises étrangères et parfois même des entreprises nord-américaines­, comme Boeing », a affirmé M. Audet.

Selon lui, ces contacts pourraient se traduire par la signature d'ententes de confidentialité qui permettront à l'entreprise, qui opère deux usines à Granby, celles d'Air Terre Équipement et de Sido, de soumissionner sur différents projets. « Ça avance dans le développement des affaires », s'est-il réjoui.

D'autres entreprises qui ont des installations à Granby, comme Avior­, NSE Automatech et Fives Liné Machines, ont également participé­ au Salon du Bourget.