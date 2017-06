La Brasserie Daniel Lapointe à Granby

L'ouverture de l'établissement, spécialisé dans les fruits de mer et les grillades, est prévue à l'automne, a laissé savoir mardi Dominic Lapointe, qui assurera la direction de la nouvelle brasserie.

Avant de s'installer rue Principale à Granby, la Brasserie Daniel Lapointe fermera toutefois sa succursale de la rue King Est, à Sherbrooke, qui ne correspondait plus aux visées de l'entreprise familiale. Mais aucun changement n'est prévu du côté du restaurant phare de la bannière, au centre-ville de Sherbrooke, précise M. Lapointe, fils du fondateur de la brasserie qui porte son nom.

À Granby, l'ouverture du nouvel établissement de 300 places, qui reproduira la même formule qui a fait le succès de l'endroit, devrait entraîner la création de 40 à 50 emplois.

La date d'ouverture n'a pas encore été précisée, mais le début de l'automne est visé. Des démarches devront entre autres être effectuées pour obtenir un permis d'alcool. Difficile de prévoir les délais associés à cette étape, relève Dominic Lapointe.

Selon lui, d'importants travaux seront en outre effectués pour rafraîchir l'endroit et le mettre à l'image de la nouvelle brasserie. Pour l'heure, l'investissement nécessaire n'est pas chiffré.

«On a signé le bail, mais on n'a pas encore les clés. On vise le plus tôt possible pour l'ouverture, peut-être au début de septembre ou d'octobre», affirme le patron de l'endroit.

Ce n'est pas d'hier que la Brasserie Daniel Lapointe lorgne du côté de Granby. «On a parlé longtemps de Drummondville, de Victoriaville et de Granby. On choisit Granby. Tout s'enlignait avec une belle place comme ça», affirme Dominic Lapointe.

Le restaurant La Cage - Brasserie sportive a fermé ses portes au début mai, après avoir eu pignon sur la rue Principale durant plus de 25 ans. Le local ne sera pas resté vide bien longtemps...