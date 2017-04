L'immeuble de La Petite marmite déjà vendu

Le docteur Serge Corbin, qui oeuvre dans le secteur privé, y déménagera sa clinique, a affirmé M. Boegli, questionné par La Voix de l'Est sur le nouveau propriétaire de l'endroit. Cela ne représentera pas un gros changement pour la clientèle de M. Corbin, puisqu'il a déjà pignon sur rue à quelques portes de là, rue Drummond.

Selon Ann Gladu, qui travaille avec Serge Corbin, c'est à compter du 1er juillet que la clinique poursuivra ses activités à cette nouvelle adresse. Pour l'heure, il est prévu que le médecin occupe tout l'espace.

Mercredi matin, Erwin Boegli s'affairait donc à vider les lieux. Il vend ses équipements, l'ameublement, la vaisselle, tout. Il tire ainsi un trait sur une longue aventure au cours de laquelle il aura été aux fourneaux de La Petite marmite durant 39 ans.

« On a fermé avec les clients samedi soir. Dimanche, c'était le party pour les employés. On s'est raconté des peurs, des vérités. On a pleuré, on a fêté ça. Là, c'est une étape de finie », laisse tomber M. Boegli, qui a fait équipe avec sa conjointe Joanne Perreault.

Le restaurateur a pris la décision de fermer puisqu'il doit subir une intervention chirurgicale qui permettra la reconstruction de ses deux genoux, qui le font souffrir. « J'ai eu ma date pour ma chirurgie. C'est le 24 avril. Tout est tombé en place pour nous. Ça a vraiment bien été », se réjouit le chef.

Celui-ci souhaite maintenant pouvoir s'adonner au golf. Sa saison pourrait commencer vers la fin juin, avance-t-il.