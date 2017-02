Important investissement chez GE Aviation de Bromont

(Bromont) GE Aviation a annoncé ce matin des projets totalisant 238 millions de dollars, à l'occasion d'une visite du premier ministre Philippe Couillard dans ses installations de Bromont. Ces projets d'innovation permettront la création de 115 emplois et la consolidation de plus de 200 autres.

Les sommes annoncées ce matin serviront entre autres à l'achat d'équipements nécessaires à l'industrialisation de composantes de moteurs d'aéronefs ainsi qu'à l'automatisation de certains procédés.

Le gouvernement provincial a octroyé une aide financière de 12 M$ pour la réalisation de ces projets.

GE Aviation emploie en ce moment 830 personnes à Bromont.

