Deux producteurs d'alcool de la région à Barcelone

Après une première participation positive, dix microbrasseries et cidreries de la province formeront la seconde délégation québécoise prenant part au Barcelona Beer Festival, l'un des plus grands événements brassicoles de l'Europe. Parmi celles-ci, notons Farnham Ale & Lager et la cidrerie McKeown de Rougemont.

La Voix de l'Est

S'il a hâte de faire son grand retour au festival, Jean Gadoua espère tout de même que ce second passage à l'événement sera plus fructueux que le précédent. «On a eu plein de beaux pourparlers, les importateurs étaient très chauds, mais ça ne s'est pas soldé par des ententes», déplore le patron de la microbrasserie Farnham Ale & Lager, d'autant plus déçu que ses produits avaient remporté trois prix au concours international du congrès.

Déjà, un distributeur de Barcelone a démontré de l'intérêt envers les produits de Farnham Ale & Lager; cette dernière a aussi fait parvenir des échantillons à un distributeur français. «Cette fois, on veut amadouer les importateurs et les convaincre qu'on est les meilleurs!» lance M. Gadoua.

Pour convaincre hors de tout doute les importateurs européens, la microbrasserie farnhamienne sort le grand jeu. Elle présentera les bières 64 (IPA) et 56 (Pilsner impériale), de même que la fameuse Scotch Ale, la boisson la plus décorée de la microbrasserie. «Il y a une sorte de buzz autour de la Scotch Ale. Les gens l'attendent, elle s'écoule très rapidement. On a gagné une médaille d'argent l'an passé avec elle à Barcelone», explique le brasseur, qui espère revenir au Québec avec «au moins un prix ou deux».

Percer le marché

Il s'agira d'une première participation pour la Cidrerie McKeown, qui présentera son cidre au houblon et son cidre draft aux festivaliers européens. «On avait eu des bons commentaires d'amis qui s'y étaient rendus et ça avait été très bien reçu, alors on s'est invités cette année!» lance Robert McKeown.

Le cidriculteur espérait pouvoir se rendre de l'autre côté de l'Atlantique, mais les affaires étant ce qu'elles sont, un imprévu le clouera en sol québécois pendant le festival. «Nous n'y serons pas, mais nos produits vont y être!» lance l'homme d'affaires, pour qui l'Europe n'est pas un marché entièrement inconnu.

«On vend déjà nos produits en Angleterre, depuis 2007. On est dans les restos étoilés Michelin.»

Le producteur espère rejoindre un nouveau public grâce au festival. «Notre implantation actuelle est plus haut de gamme, sous la bannière Leduc-Piedimonte, relève-t-il. Notre objectif serait de trouver un partenaire pour distribuer nos produits McKeown.»

L'événement s'avère une porte d'entrée de choix pour prendre le pouls d'une éventuelle clientèle européenne vis-à-vis la gamme de produits portant son nom. «Pour nous, participer n'est pas trop cher et ça vaut la peine. Ça nous permettra de tester le marché, de voir la réponse à nos produits, et ce, sans dépenser trop. On s'entend qu'en Europe, il s'en vend du cidre. Là-bas, c'est vieux comme le monde. Ici, ça commence à peine. Notre cidre ne goûte pas la même chose. Est-ce qu'il va plaire?» note M. McKeown.

Ce sixième Barcelona Beer Festival se déroulera dans la cité espagnole du 24 au 26 mars prochains. Les autres microbrasseries faisant partie de la délégation québécoise sont Bilboquet Microbrasserie, Brasseurs du Monde, Microbrasserie Pit Caribou, LTM - Les Trois Mousquetaires microbrasseurs , Hopfenstark Brewery, Brasseurs Illimités et BW Microbrasserie.