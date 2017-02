Un recours collectif autorisé contre Air Canada

Pendant une période d'environ 24 heures, du 25 au 26 août 2015, Air Canada a fait la promotion d'une passe pour 10 vols en classe affaires vers n'importe quelle destination située dans l'ouest du Canada ou des États-Unis pour environ 800 $.

Un résidant de Calgary, David Hurst, a vu cette promotion sur le site RedFlagDeals.com et s'est rendu sur le site d'Air Canada pour acheter la passe.

Il a par la suite reçu un courriel d'Air Canada qui confirmait son achat pour le prix de vente de 798 $ plus taxes, ce qui équivaut à 837,90 $.

Deux jours plus tard, M. Hurst recevait une lettre du transporteur aérien qui précisait qu'un problème informatique avait causé une erreur de prix. Le réel prix de vente de la passe était de 8000 $ et non 800 $. Incidemment, Air Canada annonçait à son client qu'il annulait son achat et lui remboursait la totalité de sa valeur.

Dans sa décision rendue lundi, la juge Pepita Capriolo affirme «qu'il y a une cause défendable quant à l'existence d'un contrat entre Air Canada et le demandeur».

En tout, 249 clients - tous domiciliés à l'extérieur du Québec - ont acheté la passe d'Air Canada. L'action collective vise à obtenir un dédommagement de 7200 $ plus taxes pour chacun d'entre eux, ce qui représente la différence entre le prix payé pour la passe et le prix corrigé par le transporteur aérien. Des dommages punitifs sont également réclamés.

Air Canada a refusé de commenter l'affaire, puisque celle-ci se trouve devant les tribunaux.