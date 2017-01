Programme Podium: une entreprise d'ici se démarque

La Voix de l'Est

« Nous l'avons appris aujourd'hui. Nous sommes extrêmement heureux de cette nouvelle, lance Louis Veilleux, président de l'entreprise établie à Saint-Valérien-de-Milton. Je pense que le fait que nous ayons une équipe intéressée, heureuse au travail fait en sorte qu'on se démarque. Le positivisme fait partie de notre philosophie. »

Selon M. Veilleux, une belle ambiance de travail règne chez Normandin, qui emploie 65 personnes. « Tout le monde a un sourire dans la face. Nous travaillons sérieusement, mais toujours dans le plaisir. On sait que ce n'est jamais acquis, que ce n'est jamais fini, donc on travaille toujours sur l'amélioration du climat de travail », indique-t-il.

Louis Veilleux a bon espoir que Normandin sera déclarée grande gagnante lors du gala dévoilant les lauréats, le 30 mars prochain au Windsor de Montréal. L'événement de prestige sera animé en humour par Stéphane Bellavance. « Nous faisons partie d'un groupe où on a tous la même philosophie et où nos entreprises soeurs ont gagné des prix semblables. On a une recette gagnante », soutient le président.

Huit entreprises ont été retenues dans quatre catégories pour leurs pratiques d'affaires exemplaires, soit « gestion de la production », « gestion des ressources humaines », « innovation - R et D Ingénierie » et « performance globale ». Soulignons la présence de Verbom, de Valcourt, dans la catégorie innovation.

Le programme d'amélioration d'entreprise Podium est l'initiative de la STIQ, une association multisectorielle d'entreprises manufacturières québécoises. « STIQ est fière d'aider les PME manufacturières d'ici à s'améliorer dans le cadre du programme Podium. Nous souhaitions reconnaître l'excellence des pratiques d'affaires que nous avons constatée dans de nombreuses entreprises innovantes. Il est primordial de souligner les accomplissements de ces manufacturiers qui ne cessent de se réinventer et sont l'une des locomotives de notre économie » a souligné Richard Blanchet, président-directeur général de STIQ.

Normandin fait de la découpe (laser, plasma, jet d'eau et oxycoupage), pliage, roulage et soudure de tous les types de métaux depuis plus de 25 ans.