La formule du gala des prix Distinction de la CCHYR revue et améliorée

(Granby) Après deux ans d'absence, le gala des prix Distinction de la Chambre de commerce Haute-Yamaska et région (CCHYR) effectue un retour. Et, pour l'occasion, la formule a été revue et améliorée, a expliqué mercredi le président de la CCHYR, Jean-François Couture.

Jury indépendant provenant de l'extérieur de la région, procédure d'inscription simplifiée pour les entreprises, plus grande synergie entre les organismes économiques pour l'organisation du gala : tout est mis en place pour « mettre les projecteurs sur les entreprises d'ici » en toute objectivité, a souligné le responsable du comité organisateur, Daniel Caron.

La gala se déroulera sous le thème « Synergie 2017 », le 27 mai prochain, à l'Hôtel Castel et Spa Confort. La période de candidature se déroulera du 27 janvier au 3 mars. Les nommés seront dévoilés en avril.

Nouveauté : le jury proviendra de l'extérieur de la région. La sélection sera en fait effectuée par l'entremise d'autres chambres de commerce. « J'ai déjà participé à une sélection comme ça avec la chambre de commerce de Saint-Jean-sur-Richelieu. Ça fonctionne très bien et ça évite le favoritisme », souligne Daniel Caron, consultant en ressources humaines.

Autrefois jugé fastidieux à remplir, le formulaire de candidature a en outre été simplifié pour les entrepreneurs. En contrepartie, ils devront l'accompagner d'une lettre de leur institution financière ou de leur comptable attestant la bonne santé financière de leur entreprise.

Autre nouveauté : les candidats seront conviés par les membres du jury à une courte entrevue pour étayer leur candidature.

« On veut que ce soit les plus méritants qui gagnent. On a voulu aller plus loin dans la démarche », relève le président du conseil d'administration de la chambre de commerce locale.

Partenaires

La dernière édition du gala a été tenue en 2014. La CCHYR a par la suite traversé une période creuse, de sorte que la présentation de l'événement a été mise sur la glace. Mais l'organisme a entrepris au cours des derniers mois d'effectuer un retour en force.

Près de 20 prix seront remis cette année. Les catégories ont été revues de concert avec Granby Industriel ainsi que Commerce et tourisme Granby et région afin de refléter « la réalité de la région », souligne Jean-François Couture.

Selon lui, le retour du gala est attendu par la communauté d'affaires. « On se le faisait demander. Les gens aiment avoir une tape dans le dos. Certains travaillent dans l'ombre et n'ont pas la notoriété des grands joueurs », dit le président. « Ça peut aussi être une fierté pour les employés », renchérit Daniel Caron.

L'événement se voulant rassembleur, « la relève sera aussi impliquée sous différentes formes », laisse savoir M. Couture. S'il n'en tient qu'au comité organisateur, la soirée devrait réunir quelque

300 personnes, note Daniel Caron.