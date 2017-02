Pignon sur rue : la nouvelle adresse des créateurs

(Granby) La vitrine est toute petite et un peu en retrait. Suffit d'être légèrement distrait pour passer tout droit. Ce serait pourtant se priver d'une bien belle visite. Pignon sur rue, c'est la nouvelle adresse où des dizaines d'artistes et d'artisans québécois proposent leurs créations.

La boutique-consigne ouvre ses portes au public ce samedi en plein coeur du centre-ville de Granby. Quand La Voix de l'Est s'est pointée sur place vendredi après-midi, la propriétaire, Julie Gauthier, s'affairait fébrilement aux derniers préparatifs en vue de la soirée de lancement.

La dame a réussi à regrouper sous un même toit pas moins de 75 créateurs. « Entre 70 et 80 % de ces artistes-artisans sont de la région, mais certains viennent de plus loin, Québec, Jonquière, Chicoutimi... », explique l'entrepreneure, qui est aussi maman de sept enfants.

Étonnamment, Julie Gauthier n'est pas artiste. Elle se spécialise plutôt dans la vente et le service à la clientèle. « J'organise des marchés de Noël et le Salon maternité & bébé de Granby, et je me rendais compte que les artistes et artisans n'avaient pas de point de vente. Mon chum est lui-même artisan... », dit-elle.

Son conjoint, c'est James Collette. À la tête de Bétonium, il travaille le bois, l'acier et le béton dans son atelier de l'usine C à Granby. Il rêvait d'une boutique-galerie depuis longtemps. Il a donc embarqué à fond de train dans le projet de sa douce. Tout le mobilier de la boutique a été fabriqué de ses mains. Il y vend également quelques-uns de ses meubles. « C'est un renouveau pour moi aussi. C'est aujourd'hui que ça commence ! »

Il n'a fallu que trois mois pour que tout se concrétise. « On avait commencé à en parler. Quand ce local s'est libéré, ça a été le déclic. Je connaissais déjà beaucoup de créateurs; j'ai aussi cherché des coups de coeur artistiques sur Etsy et Facebook. Je ne voulais pas seulement offrir de l'artisanat. Il se fait tellement de belles choses au Québec qui méritent d'être vues et vendues. »

Les passants y découvriront en effet des bijoux, des toiles, des vêtements, des produits de soins, du chocolat, des objets de décoration, des articles de cuisine et bien d'autres objets tout droit sortis de l'imagination de ces artistes et artisans.

Parmi eux, Patricia Allaire fait de la peinture décorative sur porcelaine. Pignon sur rue lui offre une vitrine qu'elle n'a pas en temps normal. « Je fais ça depuis huit ans et je suis surtout présente dans les salons, les marchés. En mettant des articles ici, ça me donne un bon coup de pouce. Je peux aussi alterner les pièces selon le temps de l'année, comme la Saint-Valentin par exemple. »

« Ce qui nous aide aussi, c'est que Julie est très raisonnable sur le montant de la commission », ajoute-t-elle.

Propriétaire d'Herbioza, Isabelle Guilmain offre aussi ses produits sur les tablettes de Pignon sur rue. Ses produits de soins 100 % naturels à base de plantes, elle les concocte chez elle depuis 2015 et les vend dans les événements, en ligne et dans divers points de vente. « De plus en plus de gens veulent acheter local et bio. Mon but, c'est d'avoir plus de points de vente. Ici, on a une belle visibilité directement dans la rue Principale. »

L'emplacement a d'ailleurs pesé lourd dans la balance pour Julie Gauthier-. « Il y a beaucoup de passants ici. Quand la rue est fermée pour des événements, on est en plein sur le parcours, et le marché public est juste en face. On venait juste d'enlever les rideaux dans la vitrine, hier, que des gens s'arrêtaient. On a déjà vendu des choses avant même d'être ouvert ! » se réjouit la propriétaire.

« Avoir su l'engouement que le projet susciterait, on aurait peut-être pris le risque de louer un plus grand local », estime pour sa part M. Collette.

Heureusement pour eux, l'adresse actuelle permettra, au besoin, d'agrandir de l'intérieur...

Pignon sur rue est situé au 179-A Principale à Granby.