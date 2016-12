Saint-Pie : une résidence de prestige incendiée

Les pompiers ont été appelés à la rescousse vers 2 h 45. « À notre arrivée, le feu était propagé au toit à la grandeur du bâtiment », raconte Sylvain Daigneault­, directeur du service incendie de Saint-Pie.

Des équipes de Saint-Valérien-­de-Milton et de Saint-Dominique­ sont venues prêter main-forte aux pompiers de Saint-Pie. « Au plus fort du combat, on était 45 sur les lieux. La problématique, c'est que le toit s'est effondré donc on a dû travailler de l'intérieur pour trouver les vestiges encore en feu. »

L'incendie a finalement été contrôlé à 7 h 30. Les occupants de la résidence étaient déjà à l'extérieur à l'arrivée des pompiers­. Personne n'a été blessé.

Quant à la maison et à la clinique du Dr Éric Stéphane Poulin­, sur l'avenue Saint-François, il s'agit d'une perte totale, note

M. Daigneault, avec des dommages­ évalués à 700 000 $.

La cause du brasier n'est pas encore déterminée, mais les enquêteurs du service incendie ont écarté la possibilité qu'il s'agisse d'un acte criminel. L'enquête­ est toujours en cours.