(Granby) Il s'en est trouvé plusieurs pour déplorer que Justiiiiiiiiin Trudeau soit passé en coup de vent à Granby, cette semaine, préférant multiplier les égoportraits, les poignées de main et les accolades avec des bébés plus ou moins consentants plutôt que faire des déclarations ou répondre à une question digne de ce nom.

Que. De. Cynisme. Quoi ? Le premier ministre d'un puissant pays occidental n'a pas le droit de prendre un Ben de foule (comme dans la cantine Chez Ben, où il était... la pognez-vous ? Cette blague est de mon patron, en passant, que je salue d'une main syndiquée) sans avoir à faire de discours rassembleur ou à répondre aux questions de citoyens ou journalistes gossants ?

Oui, il en a le droit, et il l'exerce en s'il vous plaît. De toute façon, qu'aurait-il annoncé à Granby ? Des projets futurs ? De l'aide ? De l'espoir ? En avons-nous vraiment besoin ? Voyons donc. Tout fonctionne à merveille ici.

Et ce que les gens voulaient vraiment, c'est voir Justiiiiiiiiin, ou encore mieux le toucher, ou encore mieux prendre un selfie avec celui qui est déjà surnommé (par moi) le Brad Pitt du G7.

D'accord, il s'est arrêté plus longuement à Sherbrooke, où il s'est entretenu avec des gens et a même répondu à des questions. Mais Sherbrooke, c'est la reine des Cantons-de-l'Est, et Granby, ce n'est que la princesse, alors prenez votre trou et comptez-vous déjà chanceux que le chef suprême ait daigné s'arrêter dans votre patelin sous un tonnerre de cris et d'applaudissements.

Parlant de cris, des sources m'indiquent que plusieurs personnes ont failli s'évanouir à la simple vue du poster boy de la confédération canadienne, ce qui est, à mon avis, tout à fait normal. Non, mais, l'avez-vous regardé ? Si c'est pas un bel homme, ça, je ne sais pas ce que c'est. Certainement pas moi avec ma calvitie grimpante, mon début de grossesse sympathique que je n'ai jamais perdu et mon manque de sérieux quand j'écris des chroniques.

Franchement. Si Justiiiiiiiiin n'a rien à dire, il faut respecter ça. C'est pas comme s'il occupait un poste important de toute façon. Et Granby, ce n'est pas une ville importante non plus. On est quoi, 70 000 habitants et quelques poules urbaines ? Qu'est-ce que ça vaut ? Visiblement, pas grand-chose.

On peut se consoler en se disant qu'on a le député Pierre Breton. Qui est Pierre Breton ? Facile, si vous avez pris n'importe quelle photo au cours de la dernière année, il est dessus. C'est pas compliqué, il est sur toutes les photos. Regardez bien vos clichés du temps des Fêtes... Parfois il est un peu en retrait, parfois un tantinet évanescent, mais il est toujours là.

Exotisme

Puisque je suis un adepte du positivisme, je ne veux pas vous laisser sur une note déprimante, surtout avec la météo tristounette et les amis/collègues qui partent dans le Sud et nous envoient des photos de plage qui font chier.

Quand je me rends au palais de justice de Cowansville, je suis toujours embêté par le choix limité de restaurants à proximité. Puis, l'autre jour, j'ai eu une révélation. Pourquoi pas la cafétéria de l'hôpital Brome-Missisquoi-Perkins ? Je me rappelais m'être régalé quand Jojoba est née. Mais étaient-ce les hormones ou les émotions dues à la naissance de la pouponne qui m'ont fait tant apprécier la nourriture d'un établissement hospitalier, qu'on dit toujours très ordinaire ? Je voulais en avoir le coeur net.

Finalement, je ne m'étais pas trompé. C'est super bon. Et rapport quantité/prix, imbattable. Cela dit, je ne peux pas comparer avec d'autres hôpitaux. C'est peut-être aussi bon à Granby, peut-être même meilleur, qui sait ? Mais la cafétéria de l'hôpital BMP a cet exotisme brome-missisquoien qui lui est propre.