Candidatures coup de tête

Michel Laliberté

CHRONIQUE / On est entré cette semaine dans une période fertile en politique municipale, celle du dépôt des bulletins de candidature pour les postes de maire et de conseiller. Il faut féliciter ceux et celles qui ont courageusement décidé de se présenter devant l'électorat pour lui faire part de leurs idées, de leurs engagements et de la philosophie soutenant leur action politique. Ils ont pris le temps de réfléchir pour proposer leur vision de leur municipalité.