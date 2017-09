Plus de 350 élèves «donnent au suivant»

(Granby) Dans le cadre de la semaine Donnez au suivant lancée par la populaire animatrice Chantal Lacroix, 607 heures de bénévolat ont été effectuées en quatre jours par 352 élèves de l'école secondaire du Verbe Divin. Ils ont également amassé plus de 6000 $ afin de soutenir différentes causes.

En vendant des beignes de la marque Krispy Kreme, Alexandra Grandmont a notamment récolté 3000 $ pour la famille d'une jeune Cowansvilloise atteinte du syndrome de Rett, une maladie génétique rare qui touche à la fois les fonctions cognitives et motrices.

Les parents ont également reçu une portion des 800 $ recueillis lors de la « Marche avec d'la vie », une initiative de Maude Campbell. L'autre part est allée à la Société canadienne du cancer.

Qui plus est, une cagnotte de 1000 $ a été remise à Partage Notre-Dame.

« On a essayé de mobiliser tout notre personnel. Les élèves ont embarqué. Ils étaient vraiment emballés, et les enseignants aussi. (...) Ça a donné un projet beaucoup plus gros que ce qu'on pensait au début. Et on est très fiers », se réjouit l'enseignante Karine Robert, qui est à l'origine de l'initiative mise sur pied à l'école du Verbe Divin.

Les heures de bénévolat ont été réalisées au Centre d'action bénévole de Granby, au Centre d'interprétation de la nature du lac Boivin, au Super C de Granby et chez SOS Dépannage. En collaboration avec la Fondation Roger Talbot, des familles d'élèves ont également offert des cadeaux d'anniversaire - neufs ou d'apparence neuve - à 200 enfants de la région.

« Tout ça a été organisé en une semaine et demie, souligne Mme Robert. Parce que la fondation de Chantal Lacroix a lancé le projet en juin, mais confirmé les inscriptions seulement autour du 7 septembre. »

Redonner à la communauté

L'idée de participer à la semaine Donnez au suivant fait suite à l'aménagement d'une place multi-fonctionnelle d'inspiration européenne dans la cour extérieure du Verbe Divin. Les investissements proviennent en majeure partie de la fondation de l'école.

« Les élèves se sont dit : la fondation, c'est qui ? Ce sont les parents, les grands-parents, les tantes, les oncles. C'est la communauté de Granby qui a amassé des sous au fil des années et a fait en sorte qu'on ait une belle cour extérieure. L'idée est partie de là, pour redonner à la communauté ce qu'on réussit à avoir dans notre école », raconte Karine Robert. Les organisateurs ont ensuite contacté le Centre d'action bénévole, qui s'est chargé de la liaison avec différents organismes soutenus.

Mme Robert tenait également à remercier les commanditaires et partenaires qui ont permis la tenue d'un tel projet.

Concours provincial

Près de 250 000 élèves provenant de 580 écoles primaires secondaires du Québec auront participé à la semaine Donnez au suivant, projet qui inclut également un concours. La ou les écoles gagnantes participeront cet automne au tournage de l'émission Donnez au suivant, animée par Chantal Lacroix. « On espère être en bonne position », indique Karine Robert.

Tel que rapporté par La Presse+, certains parents déplorent que les enfants soient invités à contribuer à la promotion d'une production télévisuelle. « C'est faux et particulièrement blessant », a toutefois rétorqué Chantal Lacroix.

« Depuis que j'anime et produis Donnez au suivant, des professeurs, des parents et des membres de la direction de différentes écoles me suggèrent de mettre sur pied un mouvement pour influencer positivement nos enfants. C'est dans cet esprit que La semaine Donnez au suivant a vu le jour », a-t-elle ajouté.