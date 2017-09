Soleil et chaleur font le bonheur des vignerons

« Ça devrait être une année d'assez bonne qualité. On a un beau rendement », affirme Anne-Marie Lemire du vignoble Léon Courville de Lac-Brome.

Son discours, dit-elle, n'aurait pas été le même il y a deux ou trois semaines, soit avant que la chaleur et le soleil décident d'être au rendez-vous. Les vendanges ont débuté jeudi et se poursuivront pour quatre semaines encore. Tout le travail se fait à la main. D'ailleurs, une journée est ouverte au public, le dimanche 8 octobre. Un nombre limité de personnes pourront participer aux vendanges sur le vignoble qui s'étend sur 14 acres.

Aux Petits Cailloux, les vendanges ont commencé « tout doucement » jeudi sur les deux hectares de raisins. « Et on va continuer jusqu'au milieu de la semaine. Habituellement, ça prend une semaine », explique Martin Lavertu­, le propriétaire du vignoble situé à Saint-Paul-d'Abbotsford.

Là aussi la température des dernières semaines leur permettra de cueillir des raisins de cinq cépages, qui en terme de qualité, seront « exceptionnels », tandis que la quantité sera dans la moyenne, affirme M. Lavertu. Le vignoble célébrera d'ailleurs les vendanges lors d'un concert des Trois accords le samedi 7 octobre.

L'année 2017 sera quant à elle marquée par l'arrivée d'un nouveau cépage dans les vins du vignoble l'Orpailleur de Dunham­ : le Gewurstraminer. On parle d'une récolte « exceptionnelle » du cépage qui se trouvera notamment dans la cuvée spéciale l'Orpailleur Gris, a fait savoir le vignoble.

Du côté du vignoble La Mission, à Brigham, on attend le plus tard possible avant de vendanger. « On n'a pas de gros volumes, donc on peut se permettre d'attendre un peu », indique le copropriétaire Jean-Christophe Hirsch, en précisant que les récoltes débuteront à la mi-octobre et peut-être même plus tard.

Les raisins qu'ils cultivent sur trois hectares ont aussi bien profité du soleil et de la chaleur des dernières semaines, « un retournement de situation » inattendu, mais ô combien apprécié ! « Ce regain de température va permettre d'avoir des raisins à maturité », précise M. Hirsch, en ajoutant que la qualité­ sera au rendez-vous.