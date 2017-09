Avril investit 10M$ pour un centre de logistique et de distribution

Les travaux devraient se dérouler rondement. En principe, l'endroit devrait être prêt pour mars 2018, soit juste à temps pour l'ouverture de la nouvelle succursale d'Avril à Laval, prévue en mai 2018, a souligné l'un des copropriétaires de la chaîne, Rolland Tanguay, en marge de la première pelletée de terre symbolique.

Selon lui, le centre comptera une superficie de 120 000 pieds carrés, mais le terrain est suffisamment vaste pour permettre éventuellement de doubler sa taille, si la croissance continue à être au rendez-vous.

La nouvelle adresse d'Avril jouera en fait un rôle névralgique au sein de l'entreprise. Une cuisine centrale y sera aménagée pour permettre d'alimenter les bistros de ses sept magasins, situés à Granby, Longueuil, Brossard, Lévis, Québec, Magog et Sherbrooke. Une marque maison de produits frais y sera aussi développée, laisse savoir M. Tanguay.

Le centre informatique de l'entreprise y sera également implanté. Même chose pour les activités de manutention et d'expédition des commandes Internet. Les activités de distribution pour l'ensemble des succursales s'y dérouleront aussi.

Actuellement, les entrepôts d'Avril se trouvent rue Georges-Cros, où travaillent 40 personnes sur deux quarts de travail. Ces activités seront transférées au nouveau centre de logistique et de distribution en mars 2018. Une trentaine de personnes supplémentaires devraient être embauchées, laisse savoir Rolland Tanguay.

Appui indéfectible

Sylvie Senay, également copropriétaire d'Avril, souligne que la localisation de la nouvelle construction, située non loin de l'autoroute des Cantons-de-l'Est est « stratégique ».

Mais, surtout, Granby occupe une place importante dans le coeur des entrepreneurs. Car c'est à partir de ce premier magasin ouvert rue Saint-Jacques, il y a 22 ans, que tout a commencé.

« Nos clients sont en or. Ils nous ont toujours appuyés. Nous sommes contents de faire des investissements majeurs à Granby. Pour nous, ça va de soi », fait valoir Rolland Tanguay.

Ce dernier affirme qu'il n'aurait jamais cru que l'entreprise qu'il a cofondée puisse un jour employer plus de 600 personnes, dont 160 à Granby, où se trouve aussi le siège social. Et d'autres projets de développement sont dans les cartons, dit-il. À elle seule, la nouvelle succursale de Laval engendrera un investissement de près de 9 millions $ et permettra de mettre un nouveau concept de magasin de l'avant, glisse M. Tanguay.

« On reçoit régulièrement des hommages et des commentaires élogieux. On n'a pas le goût de décrocher avec tout cet amour-là. Ça nous aide à nous propulser encore plus loin », dit Sylvie Senay.

Le duo d'associés a souligné jeudi le support dont la Ville de Granby et l'organisme Granby Industriel ont fait preuve au cours des derniers mois afin que le projet puisse se mettre en branle rapidement.

Le maire de Granby, Pascal Bonin, a pour sa part remercié chaleureusement Rolland Tanguay et Sylvie Senay d'avoir choisi Granby pour poursuivre la croissance de leur entreprise, devenue « un fleuron du Québec ».