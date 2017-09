L'actualité en bref

La police de Granby sollicite l'aide de la population pour élucider une série de fraudes commises à Granby. Une dame qui a perdu son portefeuille dans le stationnement Johnson, le 15 août, a réalisé que 24 transactions avaient été réalisées avec ses cartes bancaires. Deux suspects ont en effet effectué plusieurs achats dans des dépanneurs, des restaurants, à la Société des alcools du Québec et dans des magasins de vente au détail pour un total de 1800 $. La femme recherchée pour ces transactions frauduleuses est âgée d'environ 50 ans. Elle est mince et a les cheveux bruns aux épaules. Elle s'exprime en français. Son présumé complice est âgé d'environ 35 ans. Il est corpulent et a des cheveux bruns longs qui étaient attachés au moment du crime. Toute information au sujet de ces individus peut être transmise à la détective Marie-Ève Miquelon au 450-776-8333, poste 3622. Il est aussi possible de transmettre des informations de façon anonyme à Échec au crime au 1-800-711-1800. Karine Blanchard - fournie par le Service de police de Granby