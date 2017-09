La Fondation du CHG fracasse son objectif

Il y a un an, la Fondation avait atteint 95 % de son objectif. Loin de diminuer la cadence, les membres de l'équipe de campagne ont poursuivi sur leur lancée. « Un objectif de 10 millions pouvait sembler audacieux au début. Mais la mobilisation de la communauté d'affaires, des médecins, du personnel, de la municipalité et de la population a fait la différence », a indiqué en point de presse mercredi la directrice générale de la Fondation, Suzanne Surette.

Parmi les donateurs majeurs, notons que neuf caisses Desjardins de la région avaient annoncé leur soutien en octroyant une enveloppe qui totalise 400 000 $. D'ailleurs, Desjardins a contribué à hauteur de 685 000 $ à cette campagne quinquennale. Puis, RBC Banque Royale a fait de même en accordant 80 000 $. L'apport d'un demi-million de dollars d'un couple de la région avait aussi pesé lourd dans la balance. Cette somme, qui découle du programme de dons planifiés de l'organisation, a permis au département d'imagerie médicale de l'établissement de santé de bonifier leurs équipements. De plus, la municipalité de Granby a annoncé en novembre qu'elle contribuera à hauteur de 375 000 $ à la collecte de fonds de la Fondation, soit cinq dons annuels de 75 000 $. À cela s'ajoutent 100 000 $ provenant de l'Association des auxiliaires bénévoles.

Retombées concrètes

Au fil des ans, la Fondation du CHG a permis à l'établissement de se doter d'équipements à la fine pointe ayant des retombées concrètes dans la qualité des soins prodigués aux patients, a fait valoir le Dr Yanick Larivée, oto-rhino-laryngologiste. « À l'hôpital de Granby, personne ne se tourne les pouces parce qu'on aime travailler. Et comme les bons ouvriers, on aime avoir les bons outils, a indiqué le président du Conseil des médecins dentistes et pharmaciens (CMDP) du CHG depuis plus de 10 ans, puis vice-président du CMDP de l'Estrie. [...] Des instruments chirurgicaux, des instruments diagnostics, des échographes pour aller voir le coeur, des scans, des logiciels. »

L'accroissement de l'espace disponible est aussi inhérent à la pratique de la médecine, a poursuivi le spécialiste. « On a besoin de plus en plus de place parce qu'on a de plus en plus de patients à soigner. Et grâce à la Fondation de l'hôpital de Granby, on a pu avoir de véritables réalisations. [...] Sans compter que c'est avec de l'équipement de haute technologie que l'on va pouvoir recruter de nouveaux docteurs, des dentistes et des pharmaciens. »

Par ailleurs, rappelons que l'enveloppe globale des fonds amassés par la Fondation doit être répartie dans quatre grands axes : un montant de 3,5 M $ pour mettre en place la nouvelle unité de soins intensifs. Idem pour l'aménagement de cliniques en soins ambulatoires. Une somme de 2 M $ pour renouveler des équipements en imagerie médicale. Puis 1 M $ pour l'ajout d'autres dispositifs spécialisés et la mise aux normes. D'ailleurs, de nouveaux projets devraient être dévoilés au cours des mois à venir, a indiqué Suzanne Surette.