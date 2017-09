De nouvelles conduites à installer rue St-Jacques

(Granby) Les automobilistes qui ont l'habitude d'emprunter la rue Saint-Jacques, dans le secteur de la rue Principale, doivent, depuis le début de la semaine, modifier leurs habitudes. Des travaux de remplacement de conduites souterraines sont à l'origine de ce chantier, justifie le directeur du service de la planification et de la gestion du territoire à la Ville de Granby, Gabriel Bruneau.

La Voix de l'Est

Prévus au Programme triennal d'immobilisation, ces travaux, réalisés par le plus bas soumissionnaire, Bertrand Ostiguy, entraînent des coûts de 478 000 $, note M. Bruneau. Ils devraient se dérouler jusqu'à la fin octobre.

Essentiellement, le chantier, qui entraîne d'importants travaux d'excavation dans la rue, vise à permettre le remplacement de la conduite d'égout unitaire. Celle-ci, datant de 1930, était devenue désuète et problématique. Une conduite séparée (sanitaire et pluvial) sera ainsi mise en place sur la portion de l'artère qui s'étire entre la rue Principale et la passerelle Miner.

La conduite d'aqueduc est aussi remplacée en partie. Des travaux de voirie seront réalisés dans la foulée, note pour sa part le coordonnateur de la division ingénierie du service de la planification et de la gestion du territoire, Benoit Carbonneau.

Peu de problèmes

La fermeture de la rue Saint-Jacques entraîne une série de détours qui laissait croire que la circulation aurait pu être problématique dans ce secteur névralgique. Gabriel Bruneau et Benoit Carbonneau affirment avoir été à l'affût depuis le début de la semaine des mouvements des voitures, mais à ce jour, les automobilistes se sont malgré tout bien adaptés à la situation, estiment-ils. Peu d'accumulation a été observée, disent-ils.

Aussi, de façon exceptionnelle, une aire de stationnement temporaire, accessible par la rue Long et située non loin de la passerelle Miner, a été mise à la disposition des employés des commerces touchés par les travaux, souligne Gabriel Bruneau.