L'actualité régionale en bref

La Caisse Desjardins de Granby-Haute Yamaska fait partie des finalistes du Gala Mérite coopératif 2017 qui se tiendra le samedi 14 octobre à l'Hôtel Delta de Sherbrooke. L'événement bisannuel qui en est à sa 22e édition est une occasion pour les coopératives de l'Estrie d'accroître leur visibilité et de souligner les nombreuses retombées de leurs activités.

Six coopératives seront récompensées par un trophée Claude dans six catégories différentes au terme des délibérations d'un jury de sélection présidé par le rédacteur en chef de La Voix de l'Est et de La Tribune, Maurice Cloutier.

Cette année, la présidence d'honneur a été confiée à François Fouquet, directeur général de la Coopérative funéraire de l'Estrie tandis que Danielle Berthold sera chargée de l'animation. Le gala sera aussi l'occasion de dévoiler la personnalité coopérative de l'année, prix qui sera remis par la Coopérative de développement régional du Québec (CDRQ). La Voix de l'Est