Le CIUSSS inspecte à nouveau le CHSLD Horace-Boivin

« Le ministre [de la Santé] Gaétan Barrette a pris les guides dans le dossier. Et malheureusement, on ne lui avait pas donné les bonnes informations à propos de l'établissement et de son aménagement. On a rétabli les faits et c'est normal que M. Barrette veuille valider ces renseignements pour évaluer les options adéquatement avant de prendre une décision », a indiqué Pascal Russell.

Rappelons que le maire de Waterloo­ a rencontré le ministre de la Santé le 19 septembre dans ses bureaux de Québec. Pour l'oc­casion, il était accompagné de Marcel Brien et d'Alain Lafond, respectivement résident et préposé aux bénéficiaires au centre d'hébergement, ainsi que d'Annie Gaudreau­, instigatrice d'une pétition comptant plus de 5000 signataires­ (papier et électronique).

« On était vraiment prêts. On avait la pétition, des résolutions de plusieurs municipalités et des lettres d'appui. Et on maîtrisait très bien notre dossier. [...] Je ne voudrais pas être la personne qui a falsifié des documents ou donné de mauvaises informations au ministre. C'est un manque de professionnalisme­ qui n'a pas sa place. »

Inspections

Julie White, l'attachée de presse du ministre de la Santé Gaétan Barrette, avait confirmé à La Voix de l'Est qu'une « inspection périodique » du centre d'hébergement avait été faite par des représentants du ministère de la Santé le 22 août. Pourquoi alors faire à nouveau le travail un mois plus tard ?

« La visite du 22 [août] a été faite par une firme d'experts-conseils à la demande du MSSS [ministère de la Santé et des Services sociaux]. L'objectif était de poser un diagnostic sur la vétusté fonctionnelle du bâtiment. La visite du CIUSSS de l'Estrie - CHUS d'hier [lundi] était à l'effet de planifier les travaux dans le cadre du Programme annuel de maintien des actifs, et ce, pour assurer la sécurité des usagers tant qu'il y aura des résidents dans ce bâtiment, ce qui ne présume aucunement de la décision du MSSS dans ce dossier », a indiqué par courriel Geneviève Lemay, porte-parole du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) de l'Estrie.

Intentions cachées ?

Le ministre de la Santé tranchera à propos de l'avenir du centre d'hébergement Horace-Boivin d'ici décembre, a récemment dévoilé La Voix de l'Est. En fait, le dossier est lié au projet de CHSLD à Granby. À l'origine, celui-ci consistait à transférer 64 lits du Centre Leclerc, sis à même l'hôpital. On parlait donc d'un ajout total de 32 places. Or, ce nouvel immeuble ne répondait pas à l'ensemble des besoins de la région. Selon le CIUSSS de l'Estrie, le projet bonifié à 198 lits comblerait cette lacune. La construction du centre d'hébergement devrait se concrétiser d'ici 2019.

L'accroissement du nombre de lits de l'établissement entraînerait toutefois la fermeture du centre d'hébergement Horace-Boivin de Waterloo (qui compte 41 lits), jugé trop vétuste pour une remise à niveau. Les résidents seraient redirigés en partie vers le CHSLD Santé Courville, situé juste en face, qui dispose désormais de 44 lits « en partenariat » avec le réseau public. La priorité sera donnée aux gens originaires de Waterloo­. Les autres seraient transférés à Granby.

En regardant le portrait d'ensemble, le maire de Waterloo émet l'hypothèse selon laquelle un haut dirigeant dans ce dossier « avait un agenda caché ». « Je crois que la mission était de fermer [le CHSLD Horace-Boivin] et d'augmenter au maximum le nombre de places à Granby. Si on regarde les dates et les faits, c'est très plausible. Mais notre réaction rapide à mobiliser les gens pour dénoncer la situation a changé la donne. »