Sutton en santé avec Lyne Bessette

Ce sera l'occasion pour plusieurs de se familiariser avec diverses activités sportives offertes par la coopérative, et ce, tout à fait gratuitement. Encore une fois, l'événement sera ouvert aux sportifs de tout âge, qu'ils soient débutants ou vétérans.

Dès 9 h, les participants pourront donc s'initier au spinning, à la zumba, à l'entraînement fonctionnel­ et au tai-chi.

Il leur sera également possible de se mesurer à un parcours de pompier réalisé en collaboration avec les sapeurs de Sutton, ou bien de compléter, à pied ou à la course, un parcours d'un ou deux kilomètres en compagnie des élèves de 5e et de 6e année de l'école de Sutton.

Nouveauté cette année, ces derniers ont été invités à décorer un t-shirt blanc pour illustrer ce que représentent pour eux l'exercice physique et les saines habitudes de vie.

Nourrir son corps et son esprit

Collations santé et bar à jus attendront les sportifs en quête d'un ravitaillement.

Ceux-ci pourront aussi se nourrir l'esprit en se renseignant à des kiosques d'information tout en faisant connaissance avec les thérapeutes et entraîneurs de la coopérative, de même qu'en assistant à de courtes conférences sur la santé. L'infirmière Chana Lemetayer traitera de la santé digestive et de l'hormono­thérapie tandis que l'ostéopathe et kinésiologue Christian­ Dulac abordera les impacts de la respiration et de la posture sur l'entraînement.

Sutton en santé répond aux objectifs que poursuit la coopérative de santé, rappelle son président, Clermont­ Girard. « On vise à sensibiliser la population aux bienfaits de l'activité physique, mais aussi dans une optique sociale », explique-t-il.

Le tout est rendu possible grâce à un partenariat entre la coopérative, la municipalité, le bureau du député de Brome-Missisquoi, de même qu'une trentaine d'entreprises, de commerces et de professionnels de la région.

Lyne Bessette livre ses secrets

Pour succéder à Pierre Lavoie comme ambassadeur de l'événement, les organisateurs ont fait appel cette année à la cycliste plusieurs fois médaillée Lyne Bessette, qu'ils qualifient d'« inspirante ».

Celle-ci offrira, en soirée, une conférence dans le gymnase de l'école primaire de Sutton ayant pour thème la motivation.

« Une chose qu'on a remarquée, depuis trois ans que la coop existe, c'est qu'il peut être difficile de garder sa motivation, relate M. Girard. La motivation, c'est quelque chose de très personnel ; on souhaite aider chacun à mettre un peu d'huile sur sa flamme. »

La principale intéressée a accepté avec plaisir de partager son vécu et de livrer quelques secrets pour persévérer dans la pratique de l'exercice physique. « Ça m'arrive que des gens me demandent quoi manger et quoi faire pour être aussi en forme que moi, affirme l'athlète originaire de Knowlton­, qui demeure à Sutton depuis un peu plus d'un an. J'ai mes trucs, mais il existe autant de trucs qu'il y a de personnes. Des fois, ça ne prend pas grand-chose (pour se motiver) ! »

La conférencière compte aussi revenir sur des moments forts de sa carrière en cyclisme, mais compte déborder du cadre pour livrer un message fort. « Ma carrière, j'en suis très fière. J'ai vécu des moments exceptionnels que je veux partager, mais j'ai aussi vécu des aventures différentes ensuite que j'ai envie de raconter, ajoute-t-elle. Je ne suis pas que Lyne Bessette, cycliste. Je suis Lyne Bessette, aventurière : ça me colle très bien à la peau. »

Des billets pour assister à cette allocution sont disponibles au coût de 20 $ à la coopérative ou en ligne au coopgymsantesutton.ca