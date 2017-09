D'Andy Warhol à Superman

Cynthia Laflamme

(Granby) Non, vous n'avez pas de problèmes de vision. Le visage de Pascal Bonin est bel et bien représenté quatre fois sur les pancartes créées par Jimmy Cliche. Et le maire sortant porte bel et bien un costume de superhéros dans celles imaginées par Frank Ouellette.