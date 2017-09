Bouillonnement d'idées chez les jeunes caquistes

Keven Brasseur, d'Acton Vale, était enchanté de participer pour la troisième fois au Congrès de la relève de la CAQ. Il a été élu par acclamation vice-président du conseil exécutif de la Commission de la relève et a eu l'occasion de travailler au bureau du député caquiste André Lamontagne dans Johnson.

« Une proposition que j'ai vraiment adorée est de rendre le modèle de financement des cégeps et universités plus équitable pour les régions et les villes. Le modèle de financement actuel y va par tête de pipe, par étudiant. Dans des régions comme le Bas-Saint-Laurent ou la Gaspésie, on a moins de population étudiante, mais on a quand même un établissement à faire rouler. Les cégeps et universités sont un levier pour le développement des régions. »

Le chef de la CAQ, François Legault, est d'accord avec l'idée qu'il faut aider ces établissements scolaires. « Il faut comprendre que les cégeps en région ne sont pas là seulement pour former les gens, ils sont là pour aider le développement économique des régions. Il y a un secret bien gardé au Québec qui s'appelle les CCTT, les centres collégiaux de transfert de technologie, qui font des miracles, mais qui sont sous-financés. Il faut les aider. [...] Faut revoir le financement, on ne peut pas juste financer ça par étudiant. »

Droits des stagiaires

Candidat défait à la présidence du conseil exécutif, Vincent Lavoie, un étudiant en gestion des ressources humaines à HEC Montréal, se sent concerné par la proposition concernant le statut de stagiaire, qui serait inclus à la Loi sur les normes du travail. « C'est quelque chose qui me touche beaucoup et je suis très fier que les jeunes caquistes l'aient adoptée. Je pense que c'est une proposition qui a de l'avenir et qui est un cheval de bataille de différentes associations étudiantes ou groupes étudiants. »

Il s'agirait de définir et baliser la notion de stage et la façon de le rémunérer, par exemple. « On a déjà adopté par le passé une proposition de compensation financière des stages qui est maintenant une proposition de la CAQ. »

Les propositions adoptées par la Relève seront défendues au congrès de la CAQ. « Bien souvent, on amène des propositions qui sont tellement intéressantes qu'elles sont reprises par le parti, indique Kevin Paquette, de Granby. Par exemple, notre position nationaliste, qui est devenue l'Article 1 du parti, a été une résolution de la CRCAQ (Commission de la relève de la CAQ) il y a deux ans à Drummondville. »

Nouveau président

Les jeunes caquistes étaient appelés ce week-end à élire de nouveaux membres à leur conseil exécutif. Kevin Paquette, qui faisait face à Vincent Lavoie, a été porté à la présidence.

M. Paquette, âgé de 20 ans, s'implique activement depuis ses études à J-H-Leclerc. Depuis qu'il s'est joint la Relève de la CAQ, l'étudiant en sciences humaines profil monde, au Cégep de Granby, a été responsable des finances, secrétaire et vice-président de la Commission de la relève.

« Ça fait chaud au coeur de recevoir l'appui de gens pour qui j'ai la plus haute estime. En compagnie de mes collègues, j'ai hâte d'aller à la rencontre des Québécois et de leur présenter les propositions de la CAQ pour favoriser la réussite scolaire, créer des emplois payants et réduire le fardeau fiscal », a-t-il déclaré.