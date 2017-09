Un marché d'artisans occupé à Granby

La Voix de l'Est

La matinée a été très occupée pour la trentaine d'artisans participants et l'après-midi s'annonçait prometteur.

« La proximité du parc aide, croit Vera Stroebele, organisatrice du marché éphémère de Granby. Les gens passent et voient qu'on est ici. »

Son kiosque a attiré beaucoup de curieux qui se demandait comment fonctionnaient ses bijoux diffuseurs. À la suite d'un cancer qu'elle a vaincu et du décès d'un de ses enfants, elle a cherché une façon de se recentrer, soit par les chakras et par les huiles essentielles.

Mme Stroebele a commencé à faire des bracelets avec des pierres possédant certaines propriétés et des pierres volcaniques qui servent à absorber les huiles essentielles des mêmes propriétés.

Le salon proposait aussi des poupées faites de fibres naturelles et de vêtements recyclés, des terrariums décoratifs, des bijoux, de la poterie, des vêtements et sacs et de l'art visuel.