Élections municipales 2017: c'est parti!

Pour l'heure, le scénario à Granby est toutefois très différent de celui de 2013, où un fort parfum d'élection flottait déjà sur la ville. Si deux candidats, le maire sortant Pascal Bonin et Yves Bélanger, ont annoncé leur intention de briguer la mairie, pas moins de cinq aspirants maires étaient déjà sur les rangs à pareille date, il y a quatre ans.

Même chose pour les candidats au poste de conseillers. Une quinzaine de personnes ont manifesté leur intérêt au cours des derniers mois et des dernières semaines à occuper l'un des 10 postes de conseillers municipaux. Mais en 2013, près de 35 personnes avaient un oeil sur l'un de ces sièges, avant même le début de la période officielle de mise en candidature.

À l'heure actuelle, certains conseillers sortants n'ont toujours pas d'opposition dans leur district respectif. Mais le portrait pourrait encore changer puisque les citoyens qui souhaitent déposer leur candidature ont jusqu'au vendredi 6 octobre, à 16 h 30, pour le faire. Détail : le bureau de la présidente d'élection à la Ville, Catherine Bouchard, sera ouvert de façon continue de 9 h à 16 h 30, le 6 octobre.

La liste officielle des candidats sera connue cette journée-là, peu après 16 h 30, dans la salle du conseil. C'est aussi à ce moment que les candidats élus sans opposition seront annoncés, note Catherine Bouchard.

Pour être éligible à un poste de membre du conseil, les personnes intéressées doivent être inscrites sur la liste électorale municipale et résider, en date du 1er septembre 2017, sur le territoire de la Ville de Granby, de façon continue ou non, depuis au moins 12 mois.

500 embauches

Un scrutin général à Granby entraîne des coûts d'environ 300 000 $ et nécessite l'embauche de quelque 500 personnes, principalement pour le jour J, selon la présidente d'élection.

Le nombre peut sembler considérable, mais l'exercice n'est pas banal. « Il y a dix districts avec 15 sections de vote chacun en moyenne. Ça prend des responsables de salle, des adjoints, des personnes à l'accueil, aux tables de vérifications », relève Catherine Bouchard.

« Il y a beaucoup de personnel cette journée-là sur le territoire, réparti dans les 10 districts. C'est quand même un exercice, une organisation importante, pour mettre en oeuvre ce qui est permis par la loi et permettre aux gens d'exercer leur droit de vote », ajoute-t-elle.

Les préparatifs sont déjà en cours depuis l'été, précise la présidente d'élection. Les salles des bureaux de vote ont été réservées et les ressources matérielles, planifiées. Les employés d'un jour devront aussi être formés.

Dates importantes

La dernière séance ordinaire du conseil municipal sortant est prévue le lundi 2 octobre. Le conseil sera dissous après le 6 octobre, 16 h 30, précise la présidente d'élection.

Parmi les dates importantes à retenir dans le cadre du scrutin, la Commission de révision recevra les demandes de révision de la liste électorale à Granby les 17, 18, 19 et 20 octobre prochains, selon un horaire détaillé sur le site Internet de la Ville, sous l'onglet Élections municipales.

Le vote par anticipation se tiendra le 29 octobre, de 12 h à 20 h. Les électeurs des districts 1, 2, 8 et 9 pourront voter à l'école Joseph-Poitevin, ceux des districts 5,6 et 7, à l'école secondaire du Verbe Divin, tandis que ceux des districts 3,4 et 10 pourront se prévaloir de leur droit de vote à l'école Joseph-Hermas-Leclerc.

Le jour du scrutin, le 5 novembre, les bureaux de vote seront ouverts de 10 h à 20 h. Il est possible de connaître l'emplacement de son bureau de vote au http ://monbureaudevote.ca/granby.