Labbé à quelques heures d'être couronné

Le pilote de l'écurie Go Fas Racing et protégé de BRP est assuré de devenir le nouveau champion de la série canadienne de NASCAR ce week-end. Il n'a qu'à prendre le départ, samedi soir à Hagersville près d'Hamilton, pour mettre la main sur le titre.

En raison de l'avance de 33 points qu'il possède sur Kevin Lacroix en tête du championnat, le pilote de l'écurie Go Fas Racing et protégé de BRP n'a qu'à prendre le départ, samedi soir à Hagersville près d'Hamilton, pour mettre la main sur le titre. Il n'a donc aucune pression sur les épaules.

« C'est la deuxième fois que je me retrouve dans une situation comme celle-là, explique-

t-il. En 2014, je n'avais aussi qu'à prendre le départ à l'Autodrome Saint-Eustache pour être sacré champion de la série ACT. C'est particulier, mais ça veut dire que tu as bien travaillé pendant plusieurs mois. »

Mais voilà, Labbé est un fier compétiteur. Et il débarquera sur l'ovale ontarien de ,625 mille pour gagner.

« J'ai gagné cinq des sept premières courses sur ovale depuis le début de la saison. Ce serait l'fun d'en ajouter une sixième. Et ce serait l'fun de remporter le championnat avec une place sur la première marche du podium. »

Le Victoriavillois a fait des essais sur la piste d'Hagersville la semaine dernière. Et sa voiture a bien réagi. « On était encore très rapide. Honnêtement, ça regarde bien. »

Labbé a effectué son premier départ avec la voiture en question à Saint-Eustache. Celle qu'il utilisait sur ovale depuis le début de la saison a été détruite lorsque Kevin Lacroix a vu rouge à la suite de l'épreuve d'Antigonish, en Nouvelle-Écosse.

Détenteur d'une avance de 23 points sur Cayden Lapcevich, Lacroix devrait quant à lui s'assurer du titre de vice-champion samedi.

« Je suis un spécialiste des circuits routiers (où il compte quatre victoires cette saison), mais je travaille fort afin d'améliorer mes performances sur ovale, a indiqué Lacroix. Les essais n'ont pas été très concluants la semaine passée, mais j'espère qu'on trouvera la bonne formule à temps pour la course. »

À temps plein en série Xfinity ?

Copropriétaire de l'écurie Go Fas Racing, Alain Lord Mounir a affirmé plus tôt cette saison qu'Alex Labbé graduera en série Xfinity s'il lui donne un championnat en série Pinty's. Les observateurs attendent de voir s'il tiendra promesse.

« Ce que je souhaite, c'est courir en Xfinity à temps plein en 2018, affirme Labbé. J'ai livré la marchandise et je sais qu'Alain travaille très fort afin de me trouver une équipe compétitive. J'espère avoir de bonnes nouvelles à annoncer bientôt. »

Ceci dit, Labbé n'exclut pas l'idée de disputer encore quelques courses en série canadienne la saison prochaine.

« Il faudra voir mon horaire. Si c'est possible, j'aimerais faire les grosses courses, comme Trois-Rivières par exemple. Mais c'est certain que la priorité, à l'heure où on se parle, est de me dénicher un volant à temps plein en série Xfinity. »

Une chose semble toutefois coulée dans le béton : il prendra le départ de l'épreuve de la série Xfinity du prestigieux Daytona 500 au mois de février.