L'actualité en bref

Le conseiller municipal Denis Chagnon pose sa candidature pour obtenir un troisième mandat à Saint-Césaire.

Élu pour la première fois en 2009, il a notamment été conseiller responsable des questions de voirie et de l'administration et des finances, en plus d'avoir siégé sur le conseil d'administration de la Fondation de la clinique médicale du Collège et du comité des ressources humaines.

M. Chagnon souhaite à nouveau représenter les citoyens du district six en plus de mener à terme certains dossiers qu'il a entamés.

Il fait notamment référence à l'aréna Guy-Nadeau, aux nombreux investissements en infrastructures routières, d'aqueduc et d'égout, de même qu'à la recherche d'une nouvelle source d'eau potable pour alimenter la municipalité. Sans oublier, dit-il, le défi du dézonage de certaines terres agricoles afin de permettre la construction de nouvelles résidences.

« Avec tout ça, on a de quoi s'amuser ! » affirme avec humour le conseiller, qui souligne avoir du plaisir à collaborer avec les autres membres actuels du conseil municipal.

Natif de Saint-Césaire, il perçoit son implication politique comme une manière de rendre à sa ville tout ce qu'elle lui a apporté au cours de sa vie. Marie-Ève Martel