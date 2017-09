Le Festival d'automne bien lancé

(Sutton) Les arbres feuillus ont commencé à se couvrir de rouge, de jaune et d'orangé. Avec le retour des couleurs automnales vient le Festival d'automne à la station Mont Sutton.

La Voix de l'Est

La Station de ski Mont Sutton organise une foule d'activités pour tous les âges, dont des randonnées offertes par le Parc d'environnement naturel de Sutton, et ce, jusqu'au 15 octobre. Le festival débutait la fin de semaine dernière et se poursuivra ce week-end.

« C'est vraiment un festival qui met de l'avant les plaisirs de jouer dehors à l'automne, que ce soit pour une randonnée, pour regarder les couleurs d'automne ou pour préparer la saison de ski, indique Chloé Chagnon, coordonnatrice des communications pour Mont Sutton. On a plusieurs activités pour les gens de tous les âges. Il y a de la musique au pied des pistes, des bricolages pour les enfants, c'est une belle opportunité pour les gens qui veulent avoir un super beau panorama des Cantons-de-l'Est avec la balade en télésiège. »

Plusieurs activités reviennent chaque week-end, tandis que d'autres sont ajoutées au programme sporadiquement, comme la course de vélo de montagne dimanche prochain. Les bricolages et les musiciens diffèrent d'une journée à l'autre.

En contrepartie, une initiation à la slackline, des randonnées-yoga, des dégustations de vins locaux et des parcours d'hébertisme, pour ne nommer que ceux-là, sont proposés chaque week-end.

Parmi les nouveautés se trouve l'initiation à la planche à neige sur plancher-mousse pour les enfants de 3 à 6 ans. Gratuitement, les jeunes apprennent à garder l'équilibre sur une planche, sans attache aux pieds. Ils sont tirés doucement par un moniteur de l'École de glisse Sutton sur le plancher-mousse et certains obstacles.

Une sculpture de chouette s'est ajoutée aux autres sculptures installées un peu partout dans les pistes de ski. « Elles sont là en permanence, ça devient un musée en plein air. La chouette est faite de pneus recyclés et de métal. Les oeuvres sont pas mal toutes dans les arbres et ça agrémente la visite des skieurs. » La chouette se trouve dans la piste Sutton-ik. Elle rejoint la famille de porcs-épics, le pic et l'ours.

L'autre nouveauté importante est le vélo de montagne, qui en est à sa première année sur le mont Sutton.

« Pour un premier week-end, il y a eu beaucoup de gens qui sont venus, constate Mme Chagnon. Avec la météo qu'on a eue, les gens étaient portés à sortir dehors. C'est spécial parce qu'on a une température d'été, mais les couleurs sont là. »