Des ambulances détournées

Le détournement des ambulances a commencé à 8 h mercredi matin. Si les paramédics devaient intervenir à Waterloo, Shefford, Bromont ou Saint-Alphonse-de-Granby, par exemple, et que leur patient était dans un état stable, ils devaient se diriger à l'urgence de l'hôpital Brome-Missisquoi-Perkins de Cowansville. Les patients pris en charge dans les secteurs de Sainte-Cécile-de-Milton et Saint-Paul-d'Abbotsford étaient quant à eux conduits à l'hôpital de Saint-Hyacinthe.

Les patients qui présentaient un état de santé instable étaient transportés à l'hôpital de Granby.

La situation n'y avait rien de rose. À 15 h mercredi, 30 patients étaient sur civière alors que la capacité est de 20. Onze s'y trouvaient depuis plus de 24 heures et quatre depuis plus de 48 heures.

Quinze patients étaient en attente d'une hospitalisation à ce moment-là.

Du côté de l'hôpital Brome-Missisquoi Perkins, neuf patients étaient sur civière alors que l'urgence a une capacité de 16.

Il n'a pas été possible de savoir mercredi combien d'ambulances ont dû être détournées vers Cowansville.