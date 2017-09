La région en bref

La Voix de l'Est

Michel Latulippe craque pour les bolides du passé. Son événement Pick-up Hot-Rod du Québec, qui visait à rassembler le plus de vieilles camionnettes modifiées en un seul endroit, a connu un franc succès, samedi à Roxton Pond.

« C'est au-delà de mes espérances. On a eu 215 pick-up. C'est du jamais-vu d'avoir autant de pick-up antiques réunis. [...] Les plus récents doivent être modifiés », souligne M. Latulippe lorsqu'on le questionne sur les camionnettes qui n'ont pas les coins arrondis comme leurs consoeurs des années 50 et 60.

L'an dernier, il avait tenu un tel événement à Drummondville, mais n'avait pas accueilli autant de participants. Mais le Pick-up Hot-Rod du Québec n'est pas qu'un simple rassemblement.

Avec les dons volontaires des visiteurs et les recettes du billet pour avoir son véhicule exposé à l'arrière des bureaux de la municipalité, 1000 $ seront remis à la catéchèse du village pour les voyages organisés vers l'oratoire St-Joseph. La balance sera versée à l'école primaire de Roxton Pond pour permettre aux enfants moins nantis d'avoir des collations. Cynthia Laflamme