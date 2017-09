Tournée des municipalités: premier arrêt à Granby

La Voix de l'Est

Le Carrefour du capital humain offre des services-conseils, des séances d'accompagnement en matière de gestion des ressources humaines et de droits à l'emploi et du travail pour les municipalités membres. Chaque année, l'équipe fait une tournée québécoise pour rencontrer les gestionnaires des ressources humaines et répondre à leurs questions.

Sous forme de table ronde, ils ont abordé la loi 24 sur les relations de travail dans le secteur municipal, qui nécessite la mise à jour des conventions collectives et suscite beaucoup de questions, le harcèlement psychologique et les aspects qui permettent d'attirer les jeunes vers la fonction publique, mais aussi de les garder à l'emploi, explique Patrick Lemieux, conseiller aux communications et aux relations média pour l'UMQ.

« On essaie de varier les lieux où on va d'année en année, ajoute-t-il. C'est sûr que Granby est intéressante parce qu'elle est à mi-chemin entre Montérégie et Estrie. Ça permet de rejoindre un bassin assez grand de participants. La participation était très bonne, il y a eu beaucoup de questions. »