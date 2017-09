Mario Blanchard veut rester au conseil de St-Paul

Celui qui s'était donné près d'un an et demi pour vérifier son intérêt pour la chose politique affirme avoir eu la piqûre.

« Aujourd'hui, j'envisage le prochain mandat avec un réel optimisme, car la période trouble à l'hôtel de ville est définitivement une chose du passé. Le conseil actuel travaille de façon harmonieuse et en synergie avec la direction générale et ses employés », se réjouit le conseiller ayant siégé aux CA de l'office municipal d'habitation local et d'Amibus, en plus d'avoir hérité de la responsabilité des organismes communautaires de la municipalité.

Au cours de ce 2e mandat, il espère entre autres contribuer à démarrer le projet résidentiel sur les terrains derrière l'hôtel de ville, développer un réseau cyclable autour de la montagne et un sentier pédestre qui respectera la faune, la flore et les propriétaires privés, mener à terme le renouvellement du plan d'urbanisme de la municipalité et obtenir du ministère des Transports que la route 112 devienne plus sécuritaire.