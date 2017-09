Un adolescent d'Ange-Gardien porté disparu

La Voix de l'Est

Il a été vu pour la dernière fois dans une station-service de Sainte-Hélène-de-Bagot vers 1 h le 3 septembre, soit le lendemain de sa disparition. Il était alors accompagné du jeune conducteur d'une voiture Honda Civic gris foncé deux portes et d'un modèle récent.

Depuis, ses proches sont sans nouvelles de lui. Les policiers ont effectué différentes vérifications dans l'espoir de le localiser, mais sans succès.

Au moment de sa disparition, William­ Dulude portait une casquette de couleur foncée avec un logo blanc à l'avant et des vêtements­ de couleur foncée.

L'adolescent a les yeux et les cheveux bruns. Il mesure cinq pieds et huit pouces, et pèse 160 livres.

Toute personne qui possède des informations qui permettraient de le retrouver est priée de communiquer avec la Centrale de l'information criminelle­ de la SQ au 1-800-659-4264.