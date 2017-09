Un adolescent d'Ange-Gardien porté disparu

La Voix de l'Est

L'adolescent d'Ange-Gardien a été vu la dernière fois dans une station-service de Sainte-Hélène-de-Bagot, le 3 septembre, vers 1h. Il était en compagnie d'un jeune adulte qui était le conducteur d'une voiture Honda Civic grise deux portes et de modèle récent.

William Dulude a les yeux et les cheveux bruns. Il mesure cinq pieds et huit pouces, et pèse 160 livres. La dernière fois qu'il a été vu, il portait une casquette foncée avec un logo blanc à l'avant ainsi que des vêtements de couleur foncée.

Toute personne qui possède des informations à son sujet doit contacter la Centrale de l'information criminelle au 1-800-659-4264.