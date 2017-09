La région en bref

La Voix de l'Est

Lorsqu'une fuite survient, le colmatage doit être effectué par cette entreprise. Après une trentaine de minutes, la situation était rentrée dans l'ordre et l'épicerie a pu être rouverte. Karine Blanchard

Les pompiers dépêchés sur place ont procédé à l'évacuation d'une cinquantaine d'employés du IGA et d'une vingtaine de clients présents à ce moment-là. Ils ont également érigé un périmètre de sécurité dans l'attente de l'intervention du personnel de Gaz Métro.

Dans la foulée des démarches entreprises pour éviter la fermeture du CHSLD Horace-Boivin, Pascal Russell rencontrera mardi le ministre de la Santé Gaétan Barrette, dans ses bureaux de Québec.

Pour l'occasion, le maire de Waterloo sera accompagné d'Annie Gaudreau, qui est à l'origine d'une pétition comptant plus de 3000 signataires (papier et électronique), Marcel Brien, résidant du centre d'hébergement et Alain Lafond.

Louisette Hébert, attachée politique du député de Brome-Missisquoi, Pierre Paradis, doit également faire partie de la délégation. Jean-François Guillet