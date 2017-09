La tête dans les nuages

« Ce n'est pas facile, mais avec beaucoup de formation et d'entraînement, c'est correct, indique le pilote de chasse. Je porte ce qu'on appelle des "G pants" pour faire les manoeuvres avec beaucoup de G. Ce sont des pantalons gonflés et ça aide à garder le sang dans mon cerveau. » La respiration et les étirements des muscles de son corps sont aussi primordiaux.

« Nous sommes pilotes de démonstration sur le CF-18 seulement un an. Après cette année, je retourne à Bagotville et je vais redevenir un pilote de chasse régulier, commente-t-il. J'aimerais rester, mais je comprends. En ce moment, je trouve que j'ai la meilleure job dans l'Aviation royale canadienne, je suis le gars le plus chanceux au monde. Ça a été un été vraiment plaisant, vraiment gratifiant, c'est dommage que ça se termine bientôt, mais c'est la vie. »

Plus un pilote est stable, plus il a de chances de se retrouver dans les positions centrales. Les ailes peuvent être à une distance aussi courte que quatre pieds.

Toujours en grande forme, l'Ontarien­ fait autant de vrilles - et vole aussi souvent la tête à l'envers ! - que ses collègues. Son talent et sa générosité font d'ailleurs l'unanimité chez les autres pilotes rencontrés­ sur le tarmac.

« Gord » Price, comme on le surnomme, a évolué pendant six ans au sein de l'Aviation royale canadienne (ARC) avant d'être embauché par Air Canada, pour qui il a piloté pendant 36 ans.

« C'est ce qui me donne de l'énergie, a confié samedi M. Price à La Voix de l'Est quelques minutes avant de monter à bord de son Yak 50. L'alternative est de prendre ma retraite, mais ce n'est pas du tout plaisant. Je suis bien mieux en faisant des spectacles aériens. Aussi, je pense que ça inspire des plus jeunes. J'ai beaucoup de feedback . On est vraiment à court de pilotes, donc si je peux en inspirer quelques-uns, c'est bon ! »

Un duo offrait un spectacle tout à fait différent avec ses avions russe et chinois. Yak Attack est une équipe de quatre voltigeurs civils dont le meneur est Daniel Fortin. Il était accompagné ce week-end de son acolyte Mario Hamel.

Basés à Joliette, ils pilotent des avions d'entraînement qui n'ont pas servi à la guerre.

La Voix de l'Est s'est intéressée au cheminement menant jusqu'aux spectacles aériens. « Beaucoup, beaucoup, beaucoup de patience et beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps, lance M. Fortin. J'ai fait mon premier vol en 1996 et mon premier spectacle aérien en 2006. On s'entraîne à faire de l'acrobatie avec un instructeur, ensuite en solo. On commence à très, très haute altitude. Comme ça, si on manque notre coup, on a l'espace en dessous de nous pour récupérer- la manoeuvre. »

« Au fur et à mesure qu'on prend de l'expérience, on est capable de descendre. Il y a des lois de Transport Canada qui nous empêchent de faire de l'acrobatie en bas de 2000 pieds d'altitude, à moins d'avoir des permissions spéciales pour s'entraîner pour faire des spectacles aériens. »

Des évaluations de vols doivent par ailleurs être réussies chaque année. Selon leur expérience, les pilotes peuvent obtenir des qualifications qui leur permettront ensuite de réaliser des manoeuvres plus difficiles. « Comme Mario et moi, on fait des vols en formation, c'est une autre qualification », ajoute-t-il.

Les règlements sont particulièrement stricts en matière d'acrobaties aériennes. Les pilotes doivent détailler leur séquence avec beaucoup de précision et la faire approuver par Transport Canada.

« Tout doit se faire à 100 % selon la séquence prévue pour éliminer le risque. Il n'y a aucune place à l'improvisation là-dedans. Tout est pratiqué, tout est pensé d'avance, tout est coordonné. On donne l'impression des fois que c'est improvis-é, mais c'est du spectacle. »

Toute cette préparation donne l'impression d'assister à un ballet impressionnant. Cynthia Laflamme